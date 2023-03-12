ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 47 ألفاً و975 شخصاً

12-مارس-2023
أنقرة-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا في شباط الماضي إلى 47975 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” قولها في بيان: “تسبّب الزلزال المزدوج المدمّر بمقتل 47 ألفاً و975 شخصاً بينهم 6 آلاف و278 أجنبياً، وإن العمل لا يزال جارياً لإزالة الأنقاض ونصب الخيام، وبناء المنازل السابقة التجهيز والدائمة للمتضرّرين في مناطق الزلزال”.

وفي السادس من شباط الماضي ضرب زلزالان جنوب تركيا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة آلاف الأشخاص، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.

 7 total views

12-مارس-2023

مقالات ذات صلة

39 دولة تتعهد بدفع  439 مليون دولار لصندوق لدعم السلام

27-يناير-2021

شهد برمدا تبتعد عن اللون الطربي في “يا كايدهم”

1-يونيو-2020

الجيش يوسّع نطاق سيطرته في الحجر الأسود و8 قرى في ريفي حمص وحماة خالية من الإرهاب

14-مايو-2018

الطعام مساء يهدد القلب

12-فبراير-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى