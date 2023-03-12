ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 47 ألفاً و975 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا في شباط الماضي إلى 47975 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” قولها في بيان: “تسبّب الزلزال المزدوج المدمّر بمقتل 47 ألفاً و975 شخصاً بينهم 6 آلاف و278 أجنبياً، وإن العمل لا يزال جارياً لإزالة الأنقاض ونصب الخيام، وبناء المنازل السابقة التجهيز والدائمة للمتضرّرين في مناطق الزلزال”.

وفي السادس من شباط الماضي ضرب زلزالان جنوب تركيا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة آلاف الأشخاص، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.