استهداف 3000 طفل بحملة التلقيح الوطنية في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أطلقت محافظة القنيطرة حملة التلقيح الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لمتابعة المتسرّبين عن لقاحاتهم السابقة، والتي تستمر حتى /16/ آذار الحالي لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات في جميع المراكز الصحية والفرق الجوالة على أرض المحافظة وفي تجمعات أبناء محافظة القنيطرة بدمشق ودرعا وريف دمشق.

وبيّن مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أن عدد المستهدفين من الحملة يبلغ /636/ متسرباً جزئياً، و/2295/ متسرباً كلياً، مشيراً إلى الجهوزية التامة للمراكز الصحية على أرض المحافظة وفي التجمعات، حيث يبلغ عدد المراكز الصحية المشاركة /36/ مركزاً، وعدد العناصر المشاركة /157/ عنصراً صحياً ثابتاً وجوالاً، وأربعة فرق جوالة مزوّدة بمهام رسمية من مديرية الصحة.

وأوضح العلي أن اللقاح آمن ومجانيّ ومعتمد من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وهو متوفر في المراكز الصحية ومع الفرق الجوالة.

وأكد مدير الصحة أن الترفع الحراري للطفل لا يمنعه من أخذ اللقاحات المطلوبة، متمنياً الوصول لكلّ الأطفال غير الملقحين والمتسرّبين بالتعاون مع أسرهم لحماية جميع الأطفال من الأمراض، ومتابعة الأطفال المتسرّبين من اللقاح الروتيني، أي الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات نهائياً، أو الأطفال الذين أخذوا قسماً من اللقاحات، ولم يكملوا جميع جرعات اللقاحات لأي سبب من الأسباب.

وتوقّع مدير صحة القنيطرة الوصول لكلّ الأطفال المستهدفين من خلال المراكز الصحية والفرق الجوالة، وطلب من الأمهات اصطحاب بطاقة اللقاح إن وجدت، وفي حال عدم وجودها يتمّ منح الطفل بطاقة جديدة، وذلك لتقييم الحالة التلقيحية للأطفال للتأكد من الحصول على جميع لقاحاتهم حسب جدول التلقيح الوطني.

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