التقى وفد ملتقى الشباب العربي التضامني.. الهلال: الشعب العربي يعود إلى أصالته مهما اشتدّت المحن

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، والرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب صباح اليوم، وفد ملتقى الشباب العربي التضامني.

وفي البداية نقل الرفيق الهلال تحيّات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للحضور ومن خلالهم إلى كل الشباب العربي وأبناء العروبة في كل أصقاعها، مشدّداً على أن القائد الأسد ديدنه الحرص على العروبة وقضيتها الأساسية، وموضحاً أن الشعب العربي مهما اشتدّت المحن ومهما تغيّرت الظروف إلا أنه يعود إلى أصالته ومعدنه الطيب، وأن عمل هذا الملتقى يعبّر عن الأصالة العربية الصحيحة النابعة من وجدان وقلب كل عربي.

وأكّد الهلال أن العصر الحالي هو عصر الشعوب والشعب العربي أحد المداميك الأساسية والقوية التي يُبنى عليها هذا العصر، وأن القوة الفاعلة في هذا الشعب هي قوة الشباب.

وشرح الرفيق الأمين العام المساعد دور الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية، موضحاً أن الحزب موجود في كل مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية، ولفت إلى أن سبب الحرب الغاشمة التي لا مثيل لها على سورية أنها دولة ذات قرار مستقل في وقت عزّ فيه الاستقلال الحقيقي.

وبيّن الهلال أن الثابت تاريخياً أنه لا يمكن لأحد قهر الإرادة، وبإرادة الشعب السوري وجيشه العروبي وقائده صانع التاريخ يكون الانتصار، مؤكدين ومتمثلين مقولة القائد بشار الأسد أن تكلفة الثبات والصمود هي أقل بكثير من تكلفة الاستسلام.

وأكّد الرفيق الهلال أننا متفائلون بغدٍ أفضل، وأن الشباب سيكون لهم الدور المميّز، فهم الذين تترتب على عاتقهم أدوار مهمّة ومحورية وعليهم السير في خُطا ثابتة، فالعبرة في الاستمرارية لاستخدام الجهود والبناء عليها بإرادة وتصميم أكبر.

وأعرب أعضاء الملتقى عن دعمهم لسورية التي فتحت قلبها وبيوتها لكل العرب ووقفت حصناً منيعاً ضد مخططات الظلام للمنطقة برمّتها وحافظت بصمودها على عروبة الأمة، مشيرين إلى أنهم سيعودون وهم يحملون ما لمسوه من عزة وبطولة وشموخ السوريين، جاعلين على عاتقهم رفع صوتهم في بلادهم للوقوف إلى جانب سورية.

حضر اللقاء الرفيقة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، والرفيق سومر الظاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة.