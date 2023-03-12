الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لزخات مطرية مساءً

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية الشرقية، وخلال ساعات المساء والليل تصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تتجاوز 60 كم في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في مناطق متفرقة، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد أحيانا، وخاصة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: