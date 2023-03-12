الجيش الروسي يسقط مروحيتين ويدمّر مدافع ومدرّعاتٍ أوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها قصفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات ذخيرة ومدرّعات ومدافع ومراكز قيادة، إضافة إلى إسقاط مروحيتين وتدمير مسيّرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنّه تمّت تصفية 220 جندياً أوكرانياً على محور دونيتسك، وتحييد 8 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأفاد التقرير، بأنّ خسائر العدو وصلت إلى نحو 45 جندياً على محور كوبيانسك، حيث تمّ القضاء على 5 مجموعات تخريب معادية، إضافةً إلى 100 جندي على محور كراسني ليمان و50 جندياً على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد 3 مجموعات تخريبية.

وحسب التقرير، خسر العدو على المحاور المذكورة إضافةً إلى محور خيرسون قطعتين من مدافع ذاتية الدفع “غفوزديكا”، وعدداً من مدافع الهاوتزر نوع “دي -30” والمدرعات والمركبات العسكرية.

وأشار التقرير، إلى أنّه تمّت إصابة 81 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 157 منطقة، بينما تمّ ضرب مركز قيادة لكل من لواء الدفاع الإقليمي 111 واللواء 25 المحمول جواً من القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك.

وتحدّث التقرير عن تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة مدينة زابوروجيه وإسقاط مروحيتين من طراز “مي -8” في زابوروجيه وخاركوف واعتراض 7 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوراغان” وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة خيرسون.

ووفقاً للتقرير، تمّ منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 400 طائرة و220 مروحية و3385 طائرة دون طيار و411 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8275 دبابة ومدرعة أخرى و1055 راجمة صواريخ و4326 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8879 مركبة عسكرية خاصة.

في الأثناء، أعلن الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، أنّ القوات الروسية تمكّنت من تحرير مواقع مميزة في أراضي مصنع لمعالجة المعادن في المنطقة الصناعية في مدينة أرتيموفسك وباتت تتمركز في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماروتشكو قوله: إنّ تمركز القوات الروسية في هذه المواقع بالمنطقة الصناعية سيسمح لها بمراقبة تحرّكات القوات الأوكرانية في المنطقة، ويخلق أيضاً نقطة انطلاق جيدة لتقدّم قواتنا لاحقاً.

وفي السياق ذاته، أشار ماروتشكو إلى أن القوات الأوكرانية انتقلت في اتجاه كراسنوليمانسكي إلى الوضع الدفاعي.

إلى ذلك، قُتلت امرأة إثر قصف أوكراني بست راجمات صواريخ على مدينة دونيتسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون الروسية والواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية قولها في بيان: “إنّ مواطنة مدنية قتلت نتيجة القصف الأوكراني الذي استهدف دونيتسك”.

ولفت البيان، إلى “أن القوات الأوكرانية والنازيين الجدد المجرمين كشفوا مجدّداً صباح اليوم عن وجههم الوحشي بتعريضهم منطقة سوكول في مدينة نوفايا كاخوفكا لقصف مدفعي مكثف، ما أسفر عن مقتل امرأة، وإلحاق الضرر بمبانٍ سكنية وتجارية”.

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