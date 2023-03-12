الحزب الشيوعي السويدي يطالب برفع العقوبات المفروضة على سورية

استوكهولم- سانا

أعرب الحزب الشيوعي السويدي عن تضامنه مع متضرّري الزلزال الذي تعرّضت له سورية في شباط الماضي، مطالباً برفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

وأشار الحزب في بيان له إلى أن أعمال الإنقاذ بعد الزلزال أصبحت أكثر صعوبة، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية، مبيّناً أن عمال الإنقاذ عانوا نقص وقود سيارات الإسعاف في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمريكية تسرق النفط السوري.

ودعا الحزب الحكومة السويدية إلى عدم المشاركة في سياسة العقوبات الوحشية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد ملايين السوريين، مطالباً استوكهولم باستخدام حق النقض في وجه العقوبات الأوروبية بحق الشعب السوري.

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