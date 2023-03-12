الخميس المقبل عطلة عيد المعلم لقطاعي التربية والتعليم
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً اليوم، يقضي بتعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانية والهيئات المرتبطة بالوزارة، والعاملين في الإدارة المركزية يوم الخميس المقبل، وتأجيل الامتحانات المقررة في هذا اليوم إلى موعد لاحق، وذلك بمناسبة عيد المعلم العربي.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التربية تعميماً بتعطيل المدارس الرسمية والخاصة، والمعاهد التابعة للوزارة والإدارات الفرعية في المحافظات والمؤسسة العامة للطباعة وفروعها، والهيئة العامة لأبنية التعليم والإدارة المركزية يوم الخميس الموافق الـ 16 من آذار الجاري بمناسبة عيد المعلم.
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