الخميس المقبل عطلة عيد المعلم لقطاعي التربية والتعليم

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً اليوم، يقضي بتعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانية والهيئات المرتبطة بالوزارة

، والعاملين في الإدارة المركزية يوم الخميس المقبل، وتأجيل الامتحانات المقررة في هذا اليوم إلى موعد لاحق، وذلك بمناسبة عيد المعلم العربي.