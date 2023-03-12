القضاء على 22 إرهابياً من “داعش” في الأنبار غرب العراق

القضاء على 22 إرهابياً من “داعش” في الأنبار غرب العراق

بغداد – سانا

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي الأحد، القضاء على 22 إرهابياً، بينهم قيادات بارزة، في عملية نوعية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الساعدي قوله: إنّ “22 إرهابياً قُتلوا في عملية نوعية في الأنبار”، مضيفاً: إنّ “الإرهابيين الذين تمّ قتلهم بينهم قيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابية، وكانوا جميعاً يرتدون أحزمة ناسفة”.

وأشار الساعدي، إلى أنّ “العملية كانت سرية وسوف تستمر”.

وكانت الهيئة العامة للحشد الشعبي في العراق أعلنت اليوم انطلاق عملية أمنية واسعة غربي محافظة نينوى.

من جهة ثانية، أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للشياع، “أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق من البصرة مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق”.

وتم إطلاق هذه المبادرة خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة.

وشهد العراق خلال الربيع الماضي عشرات العواصف الترابية التي أنتجت مشكلات في التنفس لدى الآلاف ممن اضطروا للذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأرغمت السلطات على إغلاق المدارس والإدارات العامة بشكل مؤقت وتعليق الرحلات الجوية، ومن بين الإجراءات المتخذة للحدّ من هذه الظاهرة تتحدّث السلطات عن إنشاء أحزمة خضراء حول المدن تشكّل رادعاً أمام العواصف الترابية.

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