المطالبة بإعادة فتح معبر القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بحث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة شاندرا شاترجي مسؤول المنطقة الجنوبية في اللجنة المشاريع التنموية التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة القنيطرة، وطلب المحافظ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان (الأندوف) بإعادة فتح معبر مدينة القنيطرة بين أهلنا في الجولان السوري المحتل والوطن الأم سورية وذلك بعد إعادة الأمن والأمان للمحافظة في أقرب وقت ممكن، والضغط على الكيان الصهيوني لإعادة فتح المعبر أمام أهلنا وتواصلهم مع أهلهم في سورية، والسماح لطلبة الجولان العربي السوري المحتل بالعبور لوطنهم لإتمام دراستهم في الجامعات والمعاهد.

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