انطلاق مهرجان التسوق “أهلاً رمضان وعيد الأم” في حمص

حمص- سمر محفوض

انطلق مهرجان التسوق “أهلاً رمضان وعيد الأم” بدورته الثالثة في مدينة المعارض بحي الوعر بحمص، ويضمّ مجموعة كبيرة من المواد الغذائية والعصائر الطبيعية والمصنّعة والألبسة والمنظفات والمفروشات وأدوات الزينة وأجهزة الطاقة البديلة ومختلف مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

رئيسُ مجلس محافظة حمص فواز الهاشمي أشار إلى أن المهرجان أصبح تقليداً سنوياً يُقام قبيل الشهر المبارك ولاسيما أن حمص تشهد نهضة وتعافياً في المجالات التجارية والاقتصادية، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من المهرجان لتأمين مستلزمات الأسرة خلال الشهر المبارك بأسعار منافسة.

بدوره بيّن رئيس غرفة تجارة حمص إياد سباعي أن المهرجان يشهد تطوراً ملفتاً من حيث الكمّ ونوعية المنتجات وعدد الأجنحة التي تشغلها الشركات هذا العام في المجالات الغذائية والمواد الصحية وأغذية الاطفال، مشيراً إلى الإقبال الكبير من المشاركين الجدد.

يُشار إلى أن عدد المشاركين بالمهرجان بلغ ٦٥ شركة منها٩٠% معامل أغذية ومنظفات من مختلف المحافظات مع وجود حسومات لكافة المنتجات تصل إلى ٢٠% ويستمر المهرجان حتى عيد الأم يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً والنقل مؤمّن من وإلى مدينة المعارض.

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