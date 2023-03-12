بصل رديء في أسواق طرطوس.. و”السورية للتجارة” ترفض الرد على الشكاوى!

من يتجوّل في أسواق طرطوس يرى بوضوح أن التّجار لعبوا لعبتهم، وتحكّموا بالمادة وسعرها، إذ سجّل سعر كيلو البصل اليابس 15 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو البصل الأخضر إلى ثمانية آلاف ليرة، إضافة إلى انقطاعه بشكل متكرّر، وسط رقابة غائبة وعدم فاعلية دور السورية للتجارة في طرح المنتجات في صالاتها بشكل كافٍ ونوعية جيدة!.

أيضاً اشتكى المواطنون من عدم جودة بعض المنتجات الغذائية الأخرى في صالات السورية للتجارة، كالبطاطا والثوم، ولاسيما أن الإنتاج كان وفيراً العام الماضي ومع ذلك لم يدخل الصالات، لتطرح الكثير من المنتجات في الأسواق بأسعار مرتفعة ومتذبذبة بين محلّ وآخر ومنطقة وأخرى بل وشارع وآخر!.

ورغم اختفائه من الأسواق، نفى مدير التجارة الداخلية بطرطوس نديم علوش حدوث “أزمة” بصل، عازياً سبب قلّة المادة إلى أن تقديرات وزارة الزراعة كانت بإنتاج كمية كبيرة لتفاجأ بأن الكمية أقلّ من حاجة السوق نتيجة الظروف الجوية التي لعبت دوراً وأثرت على كمية ونوعية الإنتاج، إضافة إلى قلة المحروقات.

بصل الفريك

ولأن البصل المستورد ليس بجودة عالية، باعتراف علوش، ولسهولة وسرعة تصريفه، اقترح مدير التجارة توزيعه عبر سيارات جوالة وذلك لتخفيف الازدحام على الصالات، لكن ذلك لم يتمّ، متوقعاً تغذية السوق المحلية بالبصل الفريك خلال عشرة أيام. ورداً على سؤالنا حول تعاطي المديرية مع التّجار المحتكرين لمادة البصل خلال الفترة الماضية، بيّن علوش أن الكمية ليست كبيرة ولا تتعدى طناً ونصف، مشيراً إلى أنه أثناء متابعة الأمر من قبلهم، تبيّن تقاضي سعر زائد فتمّ احتجاز المادة وتسليمها للسورية للتجارة، حيث تمّ بيع الكيلو بسعر ستة آلاف ليرة للمواطنين دون بطاقة. كما أشار إلى تنظيم عدة ضبوط من قبل مديرية التجارة وصل عددها منذ بداية العام وحتى منتصف شهر آذار إلى 2500، تنوعت بين مخالفات جسيمة لمحطات وقود وأفران وتقاضي سعر زائد واحتكار للمادة، مضيفاً: هدفنا أن يكون للمادة انسياب في الأسواق، دققنا على الفوترة لجميع الحلقات التجارية، كما أكدنا على وجود التسعيرة لدى بائعي المفرق.

جشع واحتكار التجار

بدوره رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي طرطوس محمد ديب عزا ارتفاع سعر البصل اليابس وفقدانه من السوق إلى تصدير قسم كبير منه في بداية الإنتاج واحتكاره من قبل بعض التّجار الجشعين وسياسة الزراعة الخاطئة، والأهم من كلّ ما سبق ارتفاع تكاليف الزراعة وغلاء مستلزمات الإنتاج، وهذا ينطبق على البصل الأخضر أيضاً، مبيناً أن سعر كيلو البصل الفريك حالياً يتراوح بين 4000 و5000 ليرة، وهذا رقم كبير على المستهلك، لكن في الوقت نفسه ومقارنة بتكاليف الزراعة يعتبر رقماً طبيعياً. وأوضح ديب أن زراعة البصل في طرطوس محدودة، حيث تتركز زراعته كمحصول استراتيجي في حماة وحمص والسلمية وسهل الغاب، لافتاً إلى خروج 17.500 طن بصل من الخطة إثر عزوف المزارعين عن الزراعة.

خطة زراعية ناضجة

واقترح ديب إيجاد خطة زراعية ناضجة، بحيث تكون المادة متوفرة حسب حاجة السوق في حال عدم التصدير، وفي حال التصدير يجب أولاً تأمين السوق المحلية وهذه مهمة وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع دوائر الزراعة، ودعم هذه المنتجات بطرق صحيحة، ففي العام الماضي وبغياب خطة جيدة في مجال زراعة الثوم، الكلّ يتذكر كيف انحدر سعره بشكل كبير، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الوحدات الإرشادية بما يخدم الفلاح.

وأضاف: نحن كاتحاد فلاحين نعمل بكل جهد للحفاظ على توفر المنتجات الزراعية المحلية والحفاظ على ثبات أسعارها لتكون مربحة للفلاح ويستطيع المستهلك شراءها بالتنسيق مع جميع الدوائر المعنية بالعملية الزراعية، مبيناً أنه تم عقد اجتماع مع الروابط الفلاحية حضره مدراء الزراعة والموارد المائية والمصرف الزراعي والري الحديث والأعلاف بهدف العمل كفريق واحد للنهوض بالواقع الزراعي في محافظة طرطوس، وإيصال الصوت إلى الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إنتاج هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقلّ من حاجة السوق الداخلية، علماً أن إنتاج العام الماضي أكبر بكثير ولم يتمّ تصديره ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته هذا الموسم خوفاً من الخسائر كما حصل معهم العام الماضي، موضحاً أن حاجة السوق المحلية بحسب وزارة التجارة الداخلية هي ما يقارب 60 ألف طن.

في الختام، وعلى الرغم من متابعة شكاوى المواطنين حول رداءة البصل الموزّع في صالات السورية للتجارة وكذلك البطاطا أيضاً، وتساؤلهم عن غياب منتجات عديدة ومنها الثوم، إلا أن مدير الفرع محمود صقر لم يردّ على التساؤلات وبقيت دون إجابة!!.

طرطوس- دارين حسن

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