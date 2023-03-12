تأمين المازوت الزراعي لسقاية محصول القمح

حلب – معن الغادري

قررت اللجنة الزراعية الفرعية خلال اجتماعها الدوري تزويد الفلاحين الواقعة أراضيهم ضمن مشاريع الري الحكومية بالمازوت الزراعي – لمن لم تصلهم المياه – وذلك لحين توفر التغذية الكهربائية اللازمة لضخ المياه من محطات الرفع ، وتكثيف عمل لجنة قمع المخالفات لإزالة التجاوزات على قنوات الري ، وذلك حرصاً على تأمين مياه السقاية لمحصول القمح لجميع الفلاحين .

كما قررت اللجنة ضخ المياه في مجرى نهر قويق بشكل يومي وبالحد الأعظمي من محطة تل حاصل لتأمين مياه الري الى مجرى النهر ، وسهول حلب الجنوبية ، وتشكيل لجنة لتوزيع مياه الري على فروع مجرى النهر الثلاث لتنظيم أدوار السقاية ، والتأكيد على إزالة التجاوزات والسدات الترابية .

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