تأمين المازوت الزراعي لسقاية محصول القمح

12-مارس-2023

حلب – معن الغادري

قررت اللجنة الزراعية الفرعية خلال اجتماعها الدوري تزويد الفلاحين الواقعة أراضيهم ضمن مشاريع الري الحكومية بالمازوت الزراعي – لمن لم تصلهم المياه – وذلك لحين توفر التغذية الكهربائية اللازمة لضخ المياه من محطات الرفع ، وتكثيف عمل لجنة قمع المخالفات لإزالة التجاوزات على قنوات الري ، وذلك حرصاً على تأمين مياه السقاية لمحصول القمح لجميع الفلاحين .
كما قررت اللجنة ضخ المياه في مجرى نهر قويق بشكل يومي وبالحد الأعظمي من محطة تل حاصل لتأمين مياه الري الى مجرى النهر ، وسهول حلب الجنوبية ، وتشكيل لجنة لتوزيع مياه الري على فروع مجرى النهر الثلاث لتنظيم أدوار السقاية ، والتأكيد على إزالة التجاوزات والسدات الترابية .

 3 total views

12-مارس-2023

مقالات ذات صلة

إدارة نادي النواعير تجدد الثقة بالحوايني

17-أبريل-2019

القراصنة الأتراك يهددون المتوسط

22-يناير-2020

مربو الدواجن يعلنون إفلاسهم.. والسوق تواصل تمردها على معيشة المواطن

7-سبتمبر-2022

مؤتمر “لجان قوة الريف”.. هموم ومشكلات ولا حلول شافية..!.

3-نوفمبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى