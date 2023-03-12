تتبّع خطة الإغاثة والاستجابة لتداعيات الزلزال

اللاذقية – البعث

بحث المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية خطة الإغاثة والاستجابة للزلزال، وآلية التنسيق في توزيع المواد الإغاثية بين غرفة العمليات والمكتب لتسهيل عملية التوزيع والإشراف عليها مع أعضاء مجلس المحافظة.

وقد كلّف المحافظ المهندس عامر اسماعيل هلال أعضاء المكتب كلّاً وفق المنطقة المعني بالإشراف عليها بالتواصل مع الشركات الإنشائية والمتخصصة في مجال هدم المباني المتضررة بشكل كليّ، وتحديد الإجراءات المطلوبة مع اتبّاع إجراءات السلامة العامة.

وأوضح المحافظ أنّ كارثة الزلزال تستدعي من الجميع التعاون للتخفيف من آثار ها وتداعياتها، منوّهاً بالجهود التي بذلها أعضاء المكتب التنفيذي في متابعتهم للقطاعات التي تمّ تكليفهم بها.

وفي سياق متصل صادق المكتب التنفيذي على عقد صيانة وتأهيل ساحة السمك في حي الرمل الجنوبي الموقع بين مجلس اللاذقية والشركة العامة للمشاريع المائية، وعقد استئجار عقار في قرية المعيصرة لاستخدامه كمدرسة ابتدائية في القرية.

ووافق المكتب على الكتب الواردة من مديرية الشؤون العامة والقانونية المتضمنة منح إذن مزاولة العمل لمنشآت معدّة لصناعة المساحيق الغذائية والزعتر في القطيلبية وصناعة البلوك في صليب التركمان وصناعة الأعلاف ونشر كتل الأحجار في بعبدة ونشر كتل الرخام في الدالية، كما وافق على منح الترخيص الإداري المؤقت لمنشأة معدّة لصناعة الطحينة والحلاوة الطحينية في قرية قاسية بريف الحفة وصلاحية الموقع لإقامة مدجنة في قرية منجيلا.

كما ناقش المكتب البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال ووافق بموجبها على عدد من الطلبات، ومنها تأسيس جمعية “بسمة قلب” وتحويل جمعية “نحنا معكم” الى مؤسسة، وإنشاء محطة تجميع قمامة في العيساوية، إضافة إلى صيانة عدد من المدارس في مدينة اللاذقية.

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