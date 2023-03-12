تغييرات ومحترفون في قطبي الكرة الحمصية

حمص- نزار جمول

طموحات مختلفة وأهداف متباينة يعيشها قطبا الكرة الحمصية الوثبة وجاره الكرامة في الدوري الكروي الممتاز قبيل انطلاق مرحلة الإياب، فالوثبة الذي أنهى مرحلة الذهاب متصدراً حافظ على معظم لاعبيه ودعم صفوفه بلاعب غير محلي، وهو الأردني الدولي أمية المعايطة حتى نهاية هذا الموسم قادماً إليه من نادي السلط الأردني والذي لعب في عدة أندية أردنية ومثّل المنتخب الأردني الأولمبي وهو بعمر 25 عاماً ويلعب بمركز جناح مهاجم، كما ضمّ إليه اللاعب حسن بوظان ما يؤشر أنه سيدخل مرحلة الإياب بقوة.

وفي المقابل تعاقد نادي الكرامة مع صفقات جيدة لتدعيم صفوف فريقه بعد أن أعاد تشكيل الجهاز الفني الذي بات بقيادة المدرّب طارق جبان، حيث عاد إليه لاعبه الدولي شادي الحموي بعد فسخ عقده مع فريق الجيش وضمّ لاعب الوثبة السابق علي غصن قادماً من فريق حطين وتعاقد مع اللاعب أنس العاجي العائد من تجربة احترافية، ورفع لاعبين من فريق الشباب هما زكريا جمعة وإبراهيم خانكان، فيما تخلّى عن لاعبه إبراهيم الزين لفريق أهلي حلب وعماد الحموي لفريق حطين وحافظ على بقية اللاعبين.

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