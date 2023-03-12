تفاؤل حذر في كرة تشرين بعد قرعة البطولة العربية

اللاذقية- خالد جطل

بعد أن أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم ممثل كرتنا فريق تشرين في مواجهة فريق المريخ السوداني في الدور التمهيدي، باتت آمال جماهير البحارة كبيرة في أن تشاهد فريقها يتأهل لدور المجموعات.

إداري الفريق علي منزلجي أكد لـ”البعث” أن المهمّة ليست بالسهلة في مواجهة فريق المريخ، مبيناً أن مواجهتي الذهاب والإياب ستقامان في السعودية يومي 5 و11 من شهر نيسان المقبل.

وأضاف منزلجي: تشرين لن يكون ضيف شرف رغم صعوبة المهمّة وقوة الخصم، وسنعمل جاهدين لتقديم صورة إيجابية عن الفرق السورية، وسنفرض احترامنا بتقديم مباراتين فيهما من الروح المعنوية العالية والتصميم الكثير لإسعاد جماهيرنا، الفريق يتدرّب بمشاركة معظم اللاعبين القدامى والذين تعاقدنا معهم مؤخراً، وهم أحمد المنجد وزيد غرير وممو المحمد ويوسف الحسين.

من جهته مدرّب الفريق الكابتن محمد عقيل وفور إعلان القرعة ومعرفة الفريق المنافس قام بمتابعة فريق المريخ ومشاهدة مبارياته للوقوف على واقع الفريق، حيث أوضح لـ”البعث” أن توقف الفريق لفترة طويلة عن التدريب بسبب الزلزال أثر على الجاهزية، مشيراً إلى أنه بعد العودة للتدريب كان الهمّ في المقام الأول الجانب البدني، حيث لعب الفريق مباراة ودية مع الساحل حقق فيها المطلوب من حيث إشراك معظم اللاعبين قبل دخول منافسات الدوري والمواجهة العربية. ولفت عقيل إلى أن العمل جارٍ ليكون الفريق بأتمّ الجاهزية لتمثيل الكرة السورية بشكل إيجابي.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة صنّفت تشرين مع فرق المستوى الثالث إلى جانب فرق المحرق والمنامة (البحرين) وشباب الخليل (فلسطين) والبرج (لبنان) ونواذيبو (موريتانيا)، فيما تمّ تصنيف المريخ بالمستوى الرابع إلى جانب فرق الاتحاد وأهلي طرابلس الليبيين والهلال السوداني والكويت الكويتي وفحمان اليمني، وفي حال تجاوزه المريخ السوداني سيواجه تشرين الفائز من لقاء القوة الجوية والشباب السعودي، وفي حال فوزه سيتأهل للعب في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق الزمالك المصري والنصر السعودي وفريق سيتأهل من الدور الأول من مواجهات فحمان اليمني مع المنستيري التونسي والمحرق البحريني مع السيب العماني.

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