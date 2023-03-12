دعماً لسورية.. منفّذية ملبورن للحزب السوري الاجتماعي تطالب برفع الحصار والعقوبات الغربية

12-مارس-2023

ملبورن – سانا

أعلنت منفّذية ملبورن للحزب السوري القومي الاجتماعي “النفير الإنساني” دعماً لسورية، وللمطالبة برفع الحصار الغربي عنها، وتقديم المساعدات الإغاثية للمتضرّرين من الزلزال الذي تعرّضت له في السادس من شباط الماضي.

وطالبت عضو البرلمان الفيدرالي الأسترالي عن مقعد كولوال النائب ماريا فامفاكينو في كلمة خلال التجمّع بوجوب رفع الحصار الغربي والعقوبات عن سورية، معلنة وقوفها إلى جانب سورية وشعبها، وإيصال مطالبهم إلى البرلمان الفيدرالي الأسترالي حتى يتم تحقيق مطالبهم بهذا الصدد.

وأكدت فامفاكينو تعاطفها مع سورية، وخاصة الأهالي المتضررين من الزلزال العنيف الذي أصاب مناطقهم.

كذلك أكد منفّذ عام ملبورن عميد الحزب الأمين سمير الأسمر في كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن سورية عصيّة على الموت وصامدة في وجه الزلازل والأعاصير والعدوان وعقوبات ما يسمّى “قانون قيصر” وحصاره، مشيراً إلى أن الحزب كان وما زال إلى جانب الشعب السوري، وسيعمل بكل إمكانياته حتى تتحقق مطالبه في رفع الحصار عن سورية وإلغاء العقوبات غير الشرعية عنها وعن شعبها.

وكان الحزب أعلن مساعدة مئتين وأربعين عائلة من حلب واللاذقية وجبلة في تأمين إيجارات منازل وشقق لستة أشهر، وكذلك تقديم مساعدة مماثلة لأهالي إسكندرون وأنطاكية وماردين الذين ضربهم الزلزال.

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12-مارس-2023

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