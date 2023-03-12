ردّاً على استفزازات واشنطن.. كوريا الديمقراطية تتخذ إجراءاتٍ لردع الحرب

12-مارس-2023

بيونغ يانغ – سانا

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن اتخاذ إجراءاتٍ “مهمّة وعملية من أجل الاستخدام الهجومي لردع الحرب”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، حيث من المقرّر أن تبدأ بالاشتراك مع كوريا الجنوبية تدريباتٍ عسكرية جديدة هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية، أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي اعتمدت في اجتماع موسّع الخطوات العملية المهمّة للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر.

وأشارت الوكالة، إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً قضايا حل المشكلات الريفية في الاجتماع العسكري الرئيسي والواجبات التفصيلية لتسريع التنمية الريفية والبناء الإقليمي والاشتراكي، فضلاً عن إجراءات تنفيذها وسبل استخدام القوات العسكرية.

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12-مارس-2023

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