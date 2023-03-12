سفينة إماراتية محمّلة بألف طن مساعدات تصل إلى مرفأ اللاذقية

اللاذقية – ربا حسين

رست صباح اليوم في مرفأ اللاذقية سفينة محمّلة بكمية ١٠٠٠ طن من المواد الإغاثية مقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المتضرّرين من الزلزال، وذلك ضمن حملة جسور الخير الإماراتية التي لا تزال تتدفّق جوّاً وبحراً لإغاثة المتضرّرين من الزلزال في سورية.

وأوضح ممثّل الهلال الأحمر الإماراتي د. محمد الجنيبي أنّ السفينة محمّلة بـ37500 طرد من المواد الإغاثية بوزن ألف طن، وسيتم توزيعها على المتضرّرين من الزلزال بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكّداً أن الهلال الأحمر الإماراتي مستمر بتقديم مساعدات للشعب السوري.

رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب الذي كان في استقبال السفينة، أوضح أنّ السفينة تحمل مساعداتٍ من الهلال الأحمر الإماراتي تتضمّن موادّ إغاثية، وسيقوم فرع الهلال الأحمر باللاذقية باستلام هذه المواد وتوزيعها على المحافظات المتضرّرة من الزلزال.

ولفت حبيب إلى أنّ هذه السفينة هي الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ضمن الجهود الإنسانية والأخوية الكبيرة التي تقدّمها الإمارات التي مدّت جسراً جويّاً لدعم الإخوة والأشقاء في سورية المتضرّرين من كارثة الزلزال، مقدّماً الشكر الجزيل لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة في هذا المجال.

26 total views