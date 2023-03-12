صناعيو الأجهزة الكهربائية يطالبون بإخراج بعض المواد الأولية الداخلة في صناعتهم من المنصة

وتقدم صناعيو الأجهزة الكهربائية خلال الاجتماع بعدة مطالب أهمها دعم صادراتهم ببرنامج دائم اسوةً بالصناعات النسيجية لأهمية هذه الصناعة حيث أنها توفر فرص عمل لعدد كبير من الأيدي العاملة ولديها قيمة مضافة عالية، وأعربوا عن رغبتهم بأن يكون هناك امتيازات جمركية تفضيلية عن المستورد التجاري وتخفيض جمارك الحديد ليصبح ١٪ كون الحديد الصاج يعتبر مادة أولية للصناعة ويجب أن تعامل مثل الحبيبات لما لها من آثر كبير على الصناعة وتكاليف الانتاج المحلي والتصدير.

وأكد لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة سعي الغرفة لتوفير مستلزمات هذه الصناعة من حيث تخفيض الرسوم الجمركية، موضحاً أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية ووضعهم بصورة كل المشكلات لإيجاد الحلول المناسبة لها.

فيما أكد عدنان الساعور رئيس القطاع الهندسي على ضرورة تكثيف الجهود من خلال هذه الاجتماعات وأهمية المباحثات الجماعية لصناعيي الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتفعيل عمل اللجنة بالشكل المطلوب، ومتابعة جميع القضايا التي تتعلق بصناعتهم.