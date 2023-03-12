كنان ادناوي يحصد المرتبة الثانية في مسابقة مهرجان العود في الرياض

12-مارس-2023

حاز عازف العود السوري كنان ادناوي على المرتبة الثانية في مسابقة مهرجان العود في المملكة العربية السعودية الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام من قبل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى في أكبر تجمع عربي لعازفي العود. وتجاوز ادناوي المرحلتين الأولى والثانية في الفئة الأولى (المحترفين) وحصل على المرتبة الثانية في الجولة الختامية، فيما حصل السعودي مهند طلال على المرتبة الأولى، وتتضمن المهرجان مسابقات لفئة (الهواة)، ولفئة (العازفات) بمشاركة 10 عازفين عن كل فئة. وتخلل المهرجان الذي أقيم ضمن فعاليات تقويم الرياض في منطقة موسيقى في بوليفارد رياض سيتي، معرضاً جمع الأعواد النادرة من أنحاء العالم، ومعرضاً آخر لأشهر مصنعي العود في العالم، وجلسات حوارية عن أصول عزف العود، ونال أدناوي العديد من الجوائز منها المركز الأول في مسابقة العود الدولية التي نظمها دار العود بمعهد فيلوكاليا – لبنان2022 ، والمركز الأول بمسابقة العود الدولية بجامعة الروح القدس عام 2009 بلبنان، والمركز الثاني في أيام قرطاج الموسيقية في تونس عام 2010.

كنان ادناوي عازف عود ومؤلف موسيقي أكاديمي خريج المعهد العالي للموسيقا بدمشق عام 2008 حصل على ماجستير بالموسيقا المعاصرة من جامعة بوستن الأمريكية عام 2016 ومدرس في المعهد العالي للموسيقا، ومدرس في معهد صلحي الوادي للموسيقا، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية

 

 

 

 

 

 21 total views

12-مارس-2023

مقالات ذات صلة

من “كواليس” صالة لؤي كيالي

8-نوفمبر-2018

من يقرض.. من يضمن؟ لأول مرة في سورية.. (ضمان المخاطر) ترى النور وتستهدف المشاريع المتوسطة والصغيرة كاتــبــة: تمــثــل 95- 97% مـــن الــنشــــاط الاقــتـصــــادي ونقـبــل مــا لا تقـبــلــه الــمـصــارف

20-يناير-2020

عودة محمودة

4-أبريل-2018

مكابرة على “مزاج الحرب “

16-أبريل-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى