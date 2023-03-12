كنان ادناوي يحصد المرتبة الثانية في مسابقة مهرجان العود في الرياض

حاز عازف العود السوري كنان ادناوي على المرتبة الثانية في مسابقة مهرجان العود في المملكة العربية السعودية الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام من قبل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى في أكبر تجمع عربي لعازفي العود. وتجاوز ادناوي المرحلتين الأولى والثانية في الفئة الأولى (المحترفين) وحصل على المرتبة الثانية في الجولة الختامية، فيما حصل السعودي مهند طلال على المرتبة الأولى، وتتضمن المهرجان مسابقات لفئة (الهواة)، ولفئة (العازفات) بمشاركة 10 عازفين عن كل فئة. وتخلل المهرجان الذي أقيم ضمن فعاليات تقويم الرياض في منطقة موسيقى في بوليفارد رياض سيتي، معرضاً جمع الأعواد النادرة من أنحاء العالم، ومعرضاً آخر لأشهر مصنعي العود في العالم، وجلسات حوارية عن أصول عزف العود، ونال أدناوي العديد من الجوائز منها المركز الأول في مسابقة العود الدولية التي نظمها دار العود بمعهد فيلوكاليا – لبنان2022 ، والمركز الأول بمسابقة العود الدولية بجامعة الروح القدس عام 2009 بلبنان، والمركز الثاني في أيام قرطاج الموسيقية في تونس عام 2010.

كنان ادناوي عازف عود ومؤلف موسيقي أكاديمي خريج المعهد العالي للموسيقا بدمشق عام 2008 حصل على ماجستير بالموسيقا المعاصرة من جامعة بوستن الأمريكية عام 2016 ومدرس في المعهد العالي للموسيقا، ومدرس في معهد صلحي الوادي للموسيقا، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية

21 total views