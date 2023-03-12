كييف تُعدّ لتنفيذ استفزاز في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

موسكو- سانا

كشفت وكالة نوفوستي الروسية نقلاً عن مصدر عسكري وصفته بالمطّلع عن خططٍ تعدّها سلطات كييف، لتنفيذ استفزاز في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في خيرسون.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله في تصريح: “تؤكّد المعلومات المتوفرة أن كييف أوعزت بزيادة الضغط الناري على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، بهدف إعاقة عمل المتخصّصين الروس في مجال إعادة تأهيل المحطة، وبالتالي تأجيج الضجة الإعلامية حول خطر وقوع كارثة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية”.

وحسب المصدر ذاته فإن القيادة الأوكرانية تسعى للسيطرة على محطة كاخوفسكايا لكي تتمكّن من تزويد الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة خيرسون بالكهرباء، موضحاً أن الجانب الأوكراني يتعمّد في الوقت الراهن تصريف المياه من خزان كاخوفكا المائي، بهدف تقليل المسطحات المائية والدعوة بعد ذلك إلى تحقيق بيئي وتوجيه التهم الباطلة ضد روسيا.

وبيّن المصدر أن سلطات كييف تدرك جيداً الأسباب الحقيقية لضحل المياه التي تعود إلى الأضرار التي لحقت بآليات المحطة الكهرومائية، بسبب قصف القوات الأوكرانية، حيث يقوم الأوكرانيون على الفور بالتصدّي لأيّ محاولة من جانب المختصين الروس، لترميم وإعادة تأهيل هذه المنشأة، وفور ظهور المختصين مع معداتهم المدنية تبدأ القوات الأوكرانية بقصفهم بشكل مستهدف.

وتشير التقارير الإعلامية المحلية إلى أن القوات الأوكرانية المتمركزة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر تستهدف يومياً البنية التحتية للمدن على الضفة اليسرى، بما في ذلك محطة كاخوفسكايا بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، وتركّز قصفها على الطرق الواصلة إلى المحطة ومدينة نوفايا كاخوفكا الواقعة بجوارها.

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