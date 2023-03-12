مصرع شخصين إثر عاصفة في كاليفورنيا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما نتيجة عاصفة قوية جديدة ضربت الليلة الماضية ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.

ونقلت فرانس برس عن المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس قوله عبر تويتر: إن السيناريو الأسوأ وقع نتيجة العاصفة حيث توفي شخصان وتصدّع سدّ في المقاطعة الساحلية في منتصف الليل تقريباً، كما طلب مسؤولو الإطفاء المحليون من السكان إخلاء منازلهم.

وأشارت هيئة الأرصاد الأمريكية إلى أن المنطقة ستبقى تحت تحذير الفيضانات، وصدرت أوامر إخلاء لسكان عدة بلدات معظمها في الشمال.

كذلك تضرّر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري، بينما استخدمت إدارة الإطفاء والحرس الوطني في باجارو طائراتٍ مسيّرة، لمسح المناطق التي غمرتها الفيضانات، والبحث عن أشخاص تقطّعت بهم السبل في منازلهم.

يُذكر أن ولاية كاليفورنيا تتعرّض منذ أسابيع لسلسلة عواصف شديدة غير معتادة، وتأتي هذه العواصف الجديدة بعد العواصف التي شهدتها كاليفورنيا في كانون الثاني الماضي، وأودت بحياة 20 شخصاً.