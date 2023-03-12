3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس

12-مارس-2023

استشهد 3 مقاومين فلسطينيين إثر مواجهات مسلّحة مع قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وما زال الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء الثلاثة، وأنّ مساجد المحافظة نعت الشهداء وأعلنت الحداد العام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق جيت غربي نابلس شمالي الضفة المحتلة، وقال المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال إنّ القوات “قتلت فجر اليوم ثلاثة مقاومين واعتقلت الرابع”.

وادعى المراسل العسكري أنّ الفلسطينيين الثلاثة نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس وأطلقوا النار نحو القوات التي كانت في نقطة عسكرية قرب تقاطع جيت قرب مستوطنة “كيدوميم”.

 

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12-مارس-2023

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