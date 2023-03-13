“أعلاف حماة” تسترد مسروقاتها وتتخذ إجراءت الحماية والمراقبة

حماة – منير الأحمد

استرد فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحماة كافة المسروقات التي تعرض لها مركز عين الباد مؤخراً من المقنن العلفي ومنظومة الطاقة الشمسية الموجودة لدى المركز بالأمانة لصالح المؤسسة العامة للأعلاف.

وكشف مدير فرع الأعلاف بحماة المهندس تمام النظامي في تصريح لـ”البعث” عن تفاصيل حادثة السرقة التي تعرض لها مركز توزيع الاعلاف في عين الباد والتي بدأت في التاسع عشر من شهر شباط الماضي قائلاً: أبلغنا حارس مركز عين الباد أنه شاهد في السعة الثانية عشر ليلاً ثلاثة أشخاص داخل المركز هربوا عند مشاهدته لهم فقام الفرع بإبلاغ فرع الأمن الجنائي للكشف عن ملابسات الموضوع وبعد التدقيق تبين سرقة 44 كيس نخالة تم وضعها بجانب حائط المركز تمهيداً لسرقتها في وقت لاحق.

وأشار النظامي إلى أن الفرع قام بعد الحادثة بإجراء عمليات جرد استمرت لمدة أسبوع وتبين أنه تمت سرقة منظومات طاقة شمسية “18 جهاز رافع جهد و18 بطارية و15 لوح طاقة شمسية باستطاعة 550 واط”، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة التي قدمت للمكان وعاينت المسروقات، وفي اليوم التالي قمنا بجولة على عدد من محلات الطاقة الشمسية وتبين أن أحد المحلات اشترى منظومة من أحد الاشخاص بنفس المواصفات وبعد التحقيق من قبل الأمن الجنائي تم معرفة الجناة واسترداد كافة مسروقات المنظومة، إضافة إلى 3 طن و880 كغ من مادة النخالة كانوا مسروقين سابقاً وموضوعين في مستودع في المزارب، وبعد استرداد المسروقات مباشرة أفرجت الجهات المختصة عن حراس المركز الذين كانوا محتجزين لدى الأمن الجنائي على ذمة التحقيق وتبين براءتهم من عملية السرقة.

ولفت مدير فرع الأعلاف إلى أن تحقيقات الجهات المختصة أثبتت أن عصابة السرقة مؤلفة من ثلاثة اشخاص قاموا بسرقة منظومة الطاقة الشمسية وأكياس النخالة، إضافة إلى تعطيل الخط الكهربائي المغذي للمركز الذي لم يتوقف عن عمليات بيع المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية سوى يومين فقط وعاد للعمل بشكل طبيعي بداية الاسبوع الحالي.

وحول الاجراءات التي قام بها الفرع لحماية مركز عين الباد من السرقة مستقبلاً أوضح النظامي أن الفرع قام برفع السور الخارجي للمركز وخاصة من الناحية الشرقية التي تفتقد للإنارة حيث تم رفع السور بالبلوك بمسافة تتجاوز المتر، مشيراً إلى أن مساحة المركز كبيرة ولا يوجد سوى حارس واحد، ومنذ مطلع هذا الشهر تم تعزيز المركز بحراس إضافيين لتأمين عمليات الحراسة على مدى ال 24 ساعة، وحالياً يتم تركيب أجهزة إنارة على كافة مساحة المركز على أن يتم لاحقاً تركيب أجهزة مراقبة.

17 total views