الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية تجمع المساعدات لإغاثة متضرّري الزلزال

13-مارس-2023
بيروت-سانا

أطلقت الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية اليوم، حملة لجمع المساعدات لإغاثة متضرّري الزلزال في سورية.

وطلبت الحملة في بيان من أعضائها ومؤسساتها جمع معونات ومساعدات، لتأمين عدد من الاحتياجات الضرورية لتقديمها إلى المتضرّرين في المناطق التي تعرّضت للزلزال، مشيرة إلى أن هذه الاحتياجات تشمل الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات المدرسية وغيرها من المساعدات.

كذلك دعت الحملة الأطباء والمختصين النفسيين إلى المشاركة في حملتها، عبر التوجّه إلى سورية لتقديم الدعم النفسي، وخاصة للنساء والأطفال الذين مرّوا بأوضاع صعبة بسبب الزلزال.

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13-مارس-2023

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