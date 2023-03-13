“الزراعة” تتخذ إجراءات لتحقيق الحماية والتنمية المستدامة للحراج

دمشق – رحاب رجب

اتخذت وزارة الزراعة عدداً من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الحماية والتنمية المستدامة للحراج في سورية، كما تعمل على إيجاد نظم إدارية معيّنة تدير الغابات من أجل تحقيق فوائدها وتعزيز وظائفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والعلمية، من خلال إجراء تحليل للمعطيات الوصفية والكمية المرتكزة على الدراسات العلمية الخاصة بالغابة وظروفها المختلفة واستعمالاتها المرتقبة والمرتبطة بالمعرفة التامة من حيث الانتشار والنوع الشجري السائد والمرافق وطبيعة النمو.

وقالت مصادر خاصة في الوزارة إن الحسابات الاقتصادية البيئية تشير إلى أن الدور البيئي للغابات والحراج في سورية أكبر بكثير من دورها الإنتاجي، ومن هنا تبرز أهمية تنميتها بشكل مستدام وحمايتها وإعادة تأهيل المواقع المتضررة منها بفعل الحرائق أو التعديات، وأولت الوزارة من خلال خططها السنوية قطاع الغابات أهمية كبيرة بدعم من الحكومة، الأمر الذي استدعى ضرورة العمل للحفاظ على ما تبقّى منها وإعادة تأهيل المتضرّر منها وزيادة رقعتها وتنميتها بشكل مستدام.

وحسب تقارير خاصة فقد رمّمت طرقاً ضمن مواقع التحريج الاصطناعي بطول ١٢٨٨كم واستصلاح ١١٣٧ هكتاراً، وبهدف تنفيذ خطط التحريج للموسم الحالي عملت الوزارة على إنتاج الغراس الحراجية وبأنواع ملائمة بيئياً للمواقع الحراجية وبمواصفات فنية جيدة وخالية من الإصابة بالآفات، كما عملت على إقامة مشتل للنباتات المهدّدة بالانقراض بهدف حماية الأصول الوراثية الحراجية خارج الموقع وإعادة زراعتها، وأنتجت أكثر من ٥٠٠ ألف غرسة حراجية لتاريخه، وكانت أنتجت العام الماضي مليوني غرسة حراجية.

وتشيرُ المعلومات الموثقة إلى أن سورية كانت مغطاة بغابات بلغت نسبتها قديماً نحو ١٥% من مساحة سورية، ولكن طرأ على معظمها تدهور ملحوظ مما أدى إلى انقراضها في بعض المناطق بعد أن كانت مغطاة بالغابات، وخاصة الأنواع الملائمة لها مثل غابات البطم وانخفضت المساحات الحراجية تاريخياً إلى أن وصلت إلى نحو ٣% من مساحة القطر.

وقد أولت الحكومة قطاع الغابات رعاية خاصة وازداد الاهتمام بالحراج والتحريج بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت مساحة الغابات الاصطناعية مساحة الغابات الطبيعية الموجودة. وقد وضعت الزراعة خططاً طموحة لزيادة عمليات التشجير ورعايتها وأحدثت مشاتل لزراعة الحراج، وتهدف خطتها إلى إنتاج أكثر من مليوني غرسة حراجية لزراعتها في كلّ موسم، وحققت حملات التشجير التي نفذتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية نسب نجاح عالية في معظم المحافظات، ووضعت استراتيجيات عمل صحيحة ليس فقط لزراعة الغراس بل لرعايتها وحمايتها أيضاً.

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