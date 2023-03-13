الزلزال يهجر 450 عائلة في حماة.. و3 آلاف منزل آيل للسقوط في الغاب

حماة – البعث

أكد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أن حصيلة كارثة الزلزال في حماة كبيرة جداً، إذ يوجد نحو 450 عائلة أي 1771 شخصاً يقيمون الآن في 18 مركز ايواء، ويتم الآن تقديم كافة المتطلبات والمستلزمات للمتضررين ضمن الحدود الممكنة كاللباس والعلاج والغذاء والوجبات اليومية، كما أن هناك ما لا يقل عن 2200 مواطن لجؤوا لأصدقائهم أو جيرانهم، أو قاموا باستئجار منازل، يتم تقديم سلل غذائية لهم، إضافة إلى نحو 700 شخص لجؤوا إلى حماة من محافظات أخرى يتم تقديم المساعدات الممكنة لهم.

واعتبر المحافظ خلال حضوره جلسة مجلس المحافظة أن الهم الأكبر بعد الكارثة كان إحصاء عدد الأبنية المتضررة، فقد كشفت اللجان عن 64.000 منزل، وتبين تصدع نحو 34.500 منها بشكل جزئي، أي أنها آمنة لكنها تحتاج لترميم، و4553 مسكناً وبيتاً غير آمن وآيل للسقوط.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة الغاب من أكثر المناطق تضرراً بسبب تربتها وقربها من مركز الزلزال، حيث يتواجد بها نحو 3000 مسكناً آيلاً للسقوط، إضافة إلى تضرر نحو 131 خزان مياه، 16 منها تحتاج لإزالة، وقد تمت إزالة بعضها وتم وضع خطة لاستكمال إجراءات إزالة ما تبقى، وقد تضررت 452 مدرسة، تم إخلاء 27 منها، و64 مشفى ومركزا صحيا و94 مبنى حكوميا.

وبدوره بين أمين فرع الحزب المهندس أشرف باشوري أن الاستجابة لتداعيات الزالزل كانت سريعة بمشاركة كل الجهات من كوادر حزبية ومؤسسات دولة والدفاع المدني والمجتمع المحلي، وكان هناك تكاتف تعاضد كبير في المحنة وليس بغريب على السوريبن هذا التعاون والتماسك.

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