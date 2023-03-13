الفرق الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها.. تفعيل الاجتماع الحزبي وتزويد الفرق بمستلزمات العمل

البعث – محافظات

تابعت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية، حيث اتسمت النقاشات بالجديّة والحسّ العالي بالمسؤولية الوطنية والروح الرفاقية، وتناولت الطروح المقدّمة مختلف مجالات العمل الحزبي والخدمي والاقتصادي والتربوي والمعيشي والثقافي.

ففي اللاذقية (مروان حويجة)، عقدت فرقتا التبغ الأولى والثانية في شعبة المدينة الأولى مؤتمريهما بحضور أمين الفرع الرفيق هيثم إسماعيل ورئيسة مكتب الشباب وقيادة الشعبة.

وأكد الرفيق إسماعيل أهمية هذه المؤتمرات لأنها محطات جوهرية ومفصلية في حياة الحزب لمناقشة كل القضايا على اختلاف أنواعها، وتسليط الضوء على الإيجابيات بهدف تعزيزها وعلى السلبيات بهدف تلافيها، مقدّماً عرضاً حول آخر التطوّرات السياسية.

كذلك عقدت فرق صلنفة الأولى والثانية والثالثة والرامة في شعبة الحفة، والمهنية الثالثة والرابعة في شعبة جبلة الأولى، وجبريون، وبدميون، والبصة في شعبة المنطقة الأولى، و١٠، و١٦، و٢١ في شعبة المدينة الثانية، والطرق والجسور، والعقيبة، والحصان، والموارد المائية، والتربية، ومهنية جبلة في شعبة جبلة الثانية، والتاسعة زراعة في شعبة المدينة الأولى، والفرقة ١٧ دراسات، والفرقة ٢٢ في شعبة المدينة الثالثة، مؤتمراتها.

وأكّدت المداخلات ضرورة تفعيل دور الفرقة الحزبية وترسيخ الالتزام بحضور الاجتماع الحزبي وإغنائه والإسراع في إيصال الإعانات إلى جميع الأسر المستحقة في الأرياف البعيدة، واستكمال أعمال الكشف الهندسي على الأبنية المتضرّرة من الزلزال، وحلّ مشكلة نقص مياه الشرب وشقّ الطرق الزراعية وزيادة كمية الأسمدة والمازوت الزراعي وتحسين الواقع والوضع المعيشي.

بعد ذلك أجاب الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعب على المداخلات المقدّمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

وفي طرطوس (البعث)، عقدت فرق حي رأس الشغري بقطاع شعبة المدينة الأولى مؤتمرها بحضور الرفيقين محمد حبيب حسين أمين الفرع وعبد الحليم خليل محافظ طرطوس اللذين أكّدا أهمية المداخلات المقدّمة التي سيتم العمل على معالجتها.

كذلك عقدت فرقتا وادي الشاطر والرمل ضمن قطاع شعبة المدينة الأولى، وفرقة الخطوط الحديدية بقطاع الشعبة الاقتصادية مؤتمراتها، وفي قطاع شعبة بانياس عقدت فرق العنازة وألتون الجرد والشندخة والعليقة والدردارة ونحل مؤتمراتها، وفي قطاع شعبة القدموس، عقدت فرق دير الجرد وكعبية عمار ورام ترزة والدي وبدوقة والطواحين والحاطرية وجارة الوادي مؤتمراتها، وفي نطاق عمل شعبة المنطقة الأولى، عقدت فرق الحميدية والجماسة وعين الزبدة مؤتمراتها، وفي قطاع شعبة المنطقة الثانية عقدت فرق شباط ومرسحين وبملكة مؤتمراتها، وكانت شعبة المدينة الثانية بدأت عقد مؤتمراتها بمؤتمر فرقة المحطة.

وفي شعبة المشتى، عقدت فرقة سبة مؤتمرها، وفي شعبة برمانة عقدت فرق بشمعة وتلة وحمام قنية مؤتمراتها، وعلى صعيد عمل الشعبة العمالية، عقدت الفرقة العاشرة بمصفاة بانياس مؤتمرها، وفي شعبة صافيتا عقدت فرق الشماميس وضهر مرج دياب وبيت المرج ونشير والصومعة وجديدة عبدالله مؤتمراتها.

وأكّدت المداخلات المقدّمة ضرورة تطوير الجانب التنظيمي والفكري وتحسين الواقع المعيشي.

بعد ذلك أجاب الرفاق أعضاء قيادة الفرع والشعب على المداخلات المقدمة.

وفي حلب (معن الغادري)، عقدت فرق السورية والشهباء والألبسة الجاهزة في شعبة العمال الأولى، والاتحاد النسائي والحرفيون والمتفرّغون والجابرية في شعبة المهن الحرة، والطرق والجسور والبناء والتعمير في شعبة العمال الرابعة، والتموين والاقتصاد والمؤسسات التموينية والتموين الثالثة في شعبة الموظفين، والمياه الأولى والثانية في شعبة العمال الثانية، والشهباء والغافقي والمأمون وصقر قريش في شعبة التربية الثانية مؤتمراتهم السنوية، وذلك بإشراف وحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب.

وتركّزت المداخلات على تسريع عملية الإعمار وإنجاز المشاريع التنموية والخدمية، ورفع مستوى الحافز الوظيفي، والواقع المعيشي وزيادة الرواتب وإلغاء تأمين وسائط نقل للعاملين في المؤسسات الحكومية، وإصلاح الصرافات الآلية وزيادة حصة المحافظة من المحروقات، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتزويد الفرق الحزبية بالتجهيزات اللازمة.

بدورهم أجاب الرفاق أمين الفرع وأعضاء قيادته وأمناء الشعب وقياداتها عن مداخلات الحضور، مؤكدين أن كل ما تم طرحه سيكون موضع متابعة واهتمام مع الجهات المعنية، ومشيرين إلى دور الحزب في عملية البناء، وأهمية تكاتف الجهود وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن.

وفي درعا (دعاء الرفاعي)، عقدت فرقتا تل شهاب وجلين في مجال عمل شعبة اليرموك، وجدية وقيطة، وانخل الأولى والثانية في شعبة الصنمين مؤتمراتها.

وأشارت المداخلات إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي ومراقبة الأسعار ومتابعة عمل المخابز وزيادة كمية الطحين لمخابز الريف ومعالجة احتياجات القرى والتجمّعات السكنية البعيدة عن مركز المدينة، ومعالجة مشكلات النقل والكهرباء والمياه والتربية وإعادة تأهيل المدارس ومعالجة ما يُطرح في الاجتماعات.

ودعا الرفاق أعضاء قيادة الفرع إلى ضرورة تفعيل العمل الحزبي من خلال تعزيز ثقافة الحوار ومبدأ النقد والنقد الذاتي، والإشارة بشفافية إلى نقاط الخلل بروح المسؤولية الملتزمة بغية معالجتها، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتدعيمها بما ينعكس على فاعلية الحياة الحزبية.

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