القائم بأعمال السفارة الإماراتية يؤكد استمرار تدفق مساعدات بلاده لمواجهة تداعيات الزلزال

دمشق – البعث

أكد القائم بأعمال السفارة الإماراتية بدمشق عبد الحكيم النعيمي استمرار المساعدات المقدمة لمواجهة تداعيات الزلزال الكبير، معتبراً -خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها – أن هذا الدعم هو التزام أخلاقي تجاه الشعوب الصديقة، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ضمن عملية الفارس الشهم.

بدوره ثمن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري الجهود الكبيرة وحجم المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات مؤكداً أن دولة الإمارات تثبت دائماً إنسانيتها الحاضرة على الدوام كما أنها كانت من السباقين بمجابهة تداعيات الزلزال في سورية.

وبيّن المصري الخطوات التي اتخذتها الغرفة واتحاد غرف الصناعة السورية للمساهمة بمد يد العون للأهالي المتضررين وذلك من خلال جمع التبرعات خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم الغرف الصناعية كافة لتنفيذ مشاريع خلال الفترة المقبلة.

وتبادل الطرفان خلال الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي بما يخص المجالات الصناعية لما له من فائدة لكلا البلدين الشقيقين.

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