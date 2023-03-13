القضاء على 440 جندياً أوكرانياً وإسقاط 16 مسيرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها تمكّنت من القضاء على نحو 440 جندياً أوكرانياً في عدد من محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “على اتجاه كوبيانسك تم القضاء على أكثر من 60 جندياً أوكرانياً وتدمير سيارتين، أما على اتجاه كراسني ليمان فتم القضاء على ما يصل إلى 110 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير شاحنتين صغيرتين، إضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا”.

وأضافت الوزارة: “على اتجاه دونيتسك ونتيجة للأعمال النشطة والضربات الجوية ونيران المدفعية تم القضاء على ما يصل إلى 190 جندياً أوكرانياً وتدمير ثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع عشرة مركبة، إضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر “مستا بي” خلال يوم واحد، وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه تم القضاء على 60 جندياً، إضافة إلى 20 جندياً أوكرانياً آخرين على محور خيرسون”.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 148 منطقة، إضافة إلى إصابة منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز أوسا في دونيتسك.

وبيّنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 12 قذيفة من راجمة الصواريخ هيمارس الأمريكية الصنع وصاروخاً واحداً مضاداً للرادار من طراز هارم، كما تمكّنت منظومات الدفاع الجوي من إسقاط 16 طائرة أوكرانية دون طيار فوق مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 400 طائرة و220 مروحية و3401 طائرة دون طيار، و412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8280 دبابة ومدرعة أخرى، و1055 راجمة صواريخ، و4333 قطعة من المدفعية الخاصة.

إلى ذلك، أسقط الجيش الروسي اليوم أربعة صواريخ أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة بيلغورود الروسية.

وكتب محافظ المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في صفحته على تلغرام حسب وكالة تاس: “أسقط نظام دفاعنا الجوي فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود 4 صواريخ، ويتم حالياً تحديد الأضرار على الأرض”.

وأشار إلى أن هناك معلوماتٍ عن إصابة امرأة واحدة، وأن شظايا الصواريخ ألحقت ضرراً بمنزلين.

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