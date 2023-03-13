القوات العراقية تلقي القبض على 11 إرهابياً

13-مارس-2023

بغداد – سانا

ألقت القوات العراقية القبض على 11 إرهابياً خلال عمليات نفّذتها اليوم في عدد من المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: بعمليات استباقية تم نصب كمائن محكمة في مناطق الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابياً عملوا في عصابات تنظيم “داعش” الإجرامي وهم مطلوبون للقضاء.

وأضاف البيان: تم تسليم الإرهابيين المطلوبين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقّهم.

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13-مارس-2023

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