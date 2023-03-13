المقداد يبحث هاتفياً مع نظيره العماني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال القضايا المتصلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وناقشا آخر التطورات في المنطقة.

وعبر الوزير المقداد عن ارتياح سورية لمستوى العلاقات القائم بين البلدين الشقيقين، وخاصة بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد الأخيرة إلى سلطنة عمان، والمباحثات التي أجراها مع جلالة السلطان هيثم بن طارق.