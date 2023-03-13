المقداد يبحث هاتفياً مع نظيره العماني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

13-مارس-2023

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتطورات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال القضايا المتصلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وناقشا آخر التطورات في المنطقة.

وعبر الوزير المقداد عن ارتياح سورية لمستوى العلاقات القائم بين البلدين الشقيقين، وخاصة بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد الأخيرة إلى سلطنة عمان، والمباحثات التي أجراها مع جلالة السلطان هيثم بن طارق.

 21 total views

13-مارس-2023

مقالات ذات صلة

إفلاس الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي

4-أبريل-2022

قافلة مساعدات لبنانية إلى سورية تحت عنوان “قانون قيصر تحت أقدامنا”

13-فبراير-2023

الناتو يقرر تعزيز دعمه لأوكرانيا

7-أبريل-2022

زلزال بقوة 5 درجات في طاجيكستان و 9 هزات ارتدادية في تركيا

28-فبراير-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى