باروبيك: أمريكا لا تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية

براغ – سانا

أكّد رئيس الحكومة التشيكية السابق ييرجي باروبيك أن الإدارة الأمريكية لا تريد التوصّل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، وأن من مصلحتها إطالة أمدها.

وأشار في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني اليوم، إلى أن مبادرة السلام التي تقدّمت بها الصين تمثل فرصة للبدء بمحادثات جدّية للتوصل إلى حل سلمي لأزمة أوكرانيا، مشدّداً على أن من مصلحة أوروبا إنهاء هذه الحرب، وعدم انتظار الولايات المتحدة التي ليس لها أيّ اهتمام بإيقافها.

ولفت إلى أن ما يجري الآن داخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” يؤكد الحاجة الماسة إلى إجراء إصلاحات فيه، حيث لم يعُد مقبولاً أن دولة واحدة هي التي تقرّر ما الذي يتوجّب على الحلف القيام به.

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