بدء عمليات التشغيل التجريبي لمطحنة سلحب في ريف حماة

13-مارس-2023

بدأت عمليات التشغيل التجريبي الأولي لمطحنة سلحب في ريف حماة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 طن يومياً.

وبين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة المهندس وليد جاكيش  أن المطحنة التي تعاقدت المؤسسة السورية للحبوب على إنشائها مع شركة أردماشين الإيرانية الصناعية تعد واحدة من أحدث المطاحن في سورية كونها تعمل بشكل مؤتمت، وتضم خطي إنتاج، مع خط تنظيف الأقماح، بطاقة إنتاجية قدرها 300 طن من الدقيق يومياً، إلى جانب مطحنتي كفربهم وسلمية، ما يسد حاجة المحافظة ويلبي حاجة محافظات أخرى.

وأوضح جاكيش أنه يتم حالياً استكمال أعمال الموقع العام والأعمال المدنية لمشروع المحطة، لافتاً إلى أن المطحنة تمتد على مساحة 50 دونماً، وستكون رديفاً قوياً للمطاحن العاملة حالياً في المحافظة بمد المخابز الآلية والأفران الخاصة بمادة الدقيق.

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13-مارس-2023

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