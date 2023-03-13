تأسيس خمس جمعيات تعاونية في طرطوس

طرطوس- دارين حسن

وجّه الاتحاد العام للفلاحين الاتحادات الفرعية بتأسيس جمعيات إنتاجية تعاونية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية. وأوضح فؤاد علوش رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أنه سيتمّ تأسيس خمس جمعيات في مناطق المحافظة، منها جمعية دوير الملوعة في رابطة صافيتا التعاونية الإنتاجية لزراعة وإنتاج الزعفران، وجمعية المضافة التعاونية الإنتاجية لزراعة وإنتاج دبس الرمان في قرية كفر صنيف، رابطة صافيتا، وجمعية في بانياس لإنتاج زيت الغار في قرية الشندخة، وأخرى في القدموس لتحسين زراعة الغار وإنتاج زيت الغار، وجمعية في الدريكيش لتسويق منتجات المرأة الريفية في قرية سريجس وتوابعها، موضحاً أنه لم يتمّ تسمية القرية التي ستحدث فيها جمعية في القدموس حتى الآن، على أن يتمّ تحديدها في الربع الثالث من العام الجاري.

وبيّن علوش أن الحدّ الأدنى لتأسيس الجمعية هو ثلاثين عضواً، إذ لا يوجد حدّ أعلى للتنسيب، فالسقف مفتوح مهما بلغ عدد المنتسبين، وهذا يتوقف على نجاح التجربة، مشيراً إلى التسهيلات التي ستقدّم من الاتحاد العام والأمانة السورية لدعم تلك الجمعيات التي ستسهم في زيادة الإنتاج واستدامته.

25 total views