تأكيدٌ برازيلي لضرورة الاستجابة لتداعيات الزلزال 

اللاذقية – البعث

أعرب السفير البرازيلي المفوّض فوق العادة لبلاده في دمشق أندريه دوس سانتوس، عن الرغبة البرازيلية في التعرّف على الاحتياجات ذات الأولوية في خطة الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية وللتخفيف من معاناة المتضرّرين.

وخلال زيارته إلى محافظة اللاذقية واستقباله من المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال، جرى البحث في تداعيات الزلزال والتحدّيات التي تواجهها المحافظة وسبل تجاوزها، وتطرّق سانتوس إلى الأنشطة التي يتم العمل عليها وتتعلق بالتخفيف من الأثر النفسي الذي خلّفته الكارثة على الأهالي، ولاسيما الأطفال.

المحافظ هلال أشار إلى الأضرار التي خلّفها الزلزال والاستجابة الأولية للكارثة في المجال الإغاثي وخطة العمل لتأمين مساكن بديلة للمتضرّرين، وإجراءات هدم المباني المتضرّرة والآيلة للسقوط، والصعوبات التي رافقت عملية الاستجابة نتيجة نقص التجهيزات الطبية والأدوية ومعدّات الدفاع المدني والإنقاذ بفعل الحصار الجائر المفروض على سورية، وما يسبّبه من نقص في المعدّات والمستلزمات التقنية التي يمكن توظيفها في هدم المباني الآيلة للسقوط.

وأعرب المحافظ عن شكره لمواقف البرازيل الداعمة لسورية وترحيب المحافظة بأيّ مبادرة يمكن أن تسهم في التخفيف من معاناة المتضرّرين، وتنعكس إيجاباً على العمل الإغاثي.

حضر اللقاء رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب.

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