تحضيرات مستمرة لسلة سيدات الوحدة قبيل انطلاق الدوري

يواصلُ فريق سيدات الوحدة بكرة السلة تحضيراته لخوض منافسات الدوري الذي ينطلق بعد أيام قليلة برؤية جديدة عبر مجموعتين في دمشق وحلب بدلاً من دوري كامل، وهو ما فرضته الظروف الصعبة بعد الزلزال.

الفريق يعدّ من الفرق القوية هذا الموسم، كونه يضمّ مجموعة مميزة من اللاعبات صاحبات الأعمار الصغيرة اللواتي نجحن بالسيطرة على دوري الناشئات لثلاث سنوات متتالية، كما يتميّز الفريق بالانسجام واللياقة البدنية العالية إضافة للاستقرار بالكادر التدريبي والإداري.

مدرّبة الفريق اليزابيث سيمون كشفت لـ”البعث” أن طريقة تحضير الفريق لاستئناف الدوري اختلفت جذرياً عن التحضير الذي كان عليه قبل انطلاق الموسم، حيث كان الاستعداد بشكل قويّ وممنهج كون الدوري كان يلعب بشكله النظامي، ووصل حينها لمرحلة ذهنية وبدنية وفنية عالية، إلا أنه وبسبب الزلزال وتوقف النشاط ومن ثم العودة له اختلفت طريقة إعداد الفريق، مبينة أن نظام المجموعات لديه الكثير من السيئات، منها أن اللعب سيكون يومياً، وستتأثر الأندية من حيث عدم وجود وقت كافٍ لتصحيح الأخطاء التي ترتكبها اللاعبات، وعدم وجود حصص تدريبية كافية، والأهم في حال إصابة أي لاعبة سيؤثر على مسيرة الفريق.

وأضافت سيمون: بالنسبة لفريقنا نتدرّب بشكل يومي بهمّة ونشاط، ونعمل على تأهيل اللاعبات لخوض المباريات وكأنها بطولة مصغرة، تلافياً لأي طارئ قد يواجه اللاعبات، لذلك درسنا كافة الاحتمالات والخطط الهجومية والدفاعية، خاصة وأن فترة توقف الدوري لم تكن في مصلحة اللعبة ولا اللاعبات، في المقابل صبّت بمصلحة بعض الأندية التي لم تستعد جيداً للدوري.

وأكدت سيمون أن طموح اللاعبات تقديم مستوى يليق بسمعة نادي الوحدة، والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

عماد درويش‏

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