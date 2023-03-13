تكريم مستحق لبطلة المواي تاي سارة الأحمد

حماة- منير الأحمد

تقديراً للإنجاز الذي حقّقته بفوزها بالميدالية الفضية في البطولة العربية لرياضة المواي تاي التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بمشاركة 17 دولة، كرّم اللواء تركي السعيد رئيس نادي شرطة حماة الرياضي لاعبة منتخبنا الوطني سارة الأحمد.

مديرة نادي شرطة حماة رشا إبراهيم أوضحت لـ”البعث” أن تكريم اللاعبة سارة الأحمد جاء بسبب تفوقها الكبير في البطولات المحلية والخارجية، وهذا ما دأبت إدارة النادي عليه، حيث يشكل التكريم حافزاً معنوياً كبيراً للاعبين واللاعبات لمضاعفة مجهودهم لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب، مبيّنة أن رياضة المواي تاي ورغم حداثتها في النادي سجلت حضوراً متميزاً في البطولات المحلية والخارجية، لذا سيُقدم لها الدعم اللازم بما يضمن تطورها نحو الأفضل.

من جهتها شكرت لاعبة منتخبنا الوطني سارة الأحمد إدارة النادي على تكريمها، لافتة إلى أن البطولة العربية كانت قوية حيث لعبت ثلاث مباريات في وزن 48 كغ مع لاعبات من تونس والجزائر والمغرب، ففازت باثنتين وخسرت واحدة بصعوبة.

وأشارت الأحمد إلى أنها تستعد حالياً لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم للمواي تاي التي ستستضيفها تايلند الصيف المقبل، وهي تتدرّب بشكل مكثف من أجل تطوير مهارتها والمنافسة على مركز متقدم، مضيفةً أن الإنجازات التي يحققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني في البطولات الخارجية تعدّ مكسباً كبيراً، ولاسيما أن ظروف الرياضة صعبة جداً من حيث الإمكانيات والتجهيزات ومن دون إقامة معسكرات خارجية وبمدرّبين محليين بعكس المنتخبات الأخرى.

21 total views