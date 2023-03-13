ذهبية وفضية لمنتخب القوس والسهم في البطولة العربية

حقّق منتخبنا الوطني للقوس والسهم نتائج مقبولة في البطولة العربية الأولى داخل الصالات التي أُقيمت في مدينة السليمانية العراقية على مدى يومين، بمشاركة عشر دول، حيث حقق منتخبنا ذهبية وفضية.

صعود منتخبنا على منصة التتويج جاء بفضل اللاعبة شروق المصري التي أحرزت الميدالية الذهبية في الترتيب العام وفضية الفردي، فيما لم يحقّق فريق الذكور أي ميداليات واكتفى بالمشاركة فقط.

مدرّبة المنتخب كارين سرور أكدت أن المنافسة كانت شديدة بين عشرة فرق هي (العراق التي تصدّرت الترتيب العام، اليمن، فلسطين، الأردن، السودان، الكويت، المغرب، مصر، قطر)، مشيرة إلى أن المستويات العالية لم تمنع لاعبتنا شروق المصري من انتزاع ذهبية الترتيب العام، حيث لم يكن ذلك مفاجئاً للمشاركين كونها صاحبة الميداليات الخمس في بطولة العرب بموريتانيا العام الماضي (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)، وبالتالي هي حافظت على تألقها في هذه البطولة.

وأضافت سرور: النتائج المحققة تعتبر جيدة جداً قياساً بنوعية التجهيزات التخصصيّة التي يمتلكها اتحاد اللعبة إذا ما تمّت مقارنتها بتجهيزات بقية المنتخبات المشاركة، فضلاً عن قوة المنافسة بين اللاعبين واللاعبات أصحاب المستوى العالي.

يُشار إلى أنه على هامش البطولة تمّ عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم، وتمّ من خلاله نقل الأمانة العامة للاتحاد العربي من السعودية إلى بغداد بإجماع الدول المشاركة.

المحرر الرياضي

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