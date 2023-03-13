رية إسعافية للمحاصيل الشتوية بحمص وحماة

حمص – صديق محمد

قررت اللجنة الزراعية الفرعية بمحافظة حمص إطلاق مياه الري من بحيرة قطينة، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين محافظتي حمص وحماه على إطلاق مياه الري من سد قطينة غداً وذلك بهدف إرواء أكثر من 21 ألف هكتاراً من المحاصيل الشتوية قمح وشعير.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس إسماعيل إسماعيل أنه تم الإنتهاء من أعمال تأهيل “سيفون” منطقة “بابا عمرو” استعداداً لتمرير المياه عبره باتجاه الريف الشمالي لحمص والريف الجنوبي لحماه، إضافة إلى تعزيل شبكة ري حمص حماه /قسم حمص/ استعداداً لإطلاق المياه في الشبكة لري محصول القمح الاستراتيجي.

من جهته بين رئيس اتحاد فلاحي حمص سليمان عز الدين حاجة محصولي القمح والشعير لرية إسعافية في المناطق التي تعاني العطش بسبب انحباس الأمطار من مياه سد قطينة، لافتاً إلى بدء توزيع 2 ليتر من مادة المازوت بغاية التسميد والمكافحة بالمبيدات الحشرية، علماً أن حقول المحافظة بحالة جيدة وخالية من الأمراض.

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