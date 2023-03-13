سفينة مساعدات إغاثية باكستانية تصل مرفأ اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أمّت مرفأ اللاذقية صباح اليوم سفينة مساعدات إغاثية باكستانية تحمل على متنها ٨٠٠ طن مساعدات إغاثية مقدّمة من الحكومة والشعب في باكستان إلى المتضرّرين من الزلزال في سورية.

وقد جرت مراسم استقبال رسمية للسفينة الباكستانية على رصيف المرفأ بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال والسفير الباكستاني بدمشق شاهد اختر، واللواء قائد القوى البحرية.

وأكّد وزير التربية في تصريح صحفي عمق العلاقات السورية الباكستانية، معبّراً عن شكر وتقدير الحكومة السورية لهذه المبادرة الإنسانية والمساعدات الإغاثية الباكستانية المقدّمة لمنكوبي الزلزال التي تعكس عمق العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين.

بدوره محافظ اللاذقية عبّر عن الشكر الكبير لباكستان حكومةً وشعباً على هذه المبادرات الإنسانية التي تؤكّد عمق العلاقات بين البلدين، ونوّه بالمساعدات الباكستانية المتواصلة إلى المتضرّرين من الزلزال، وبالجهود الإنسانية التي تسهم في التخفيف عن الأسر المتضرّرة، وتدعم الجهود الحكومية في خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال.

من جهته السفير الباكستاني في دمشق نوّه بحفاوة الاستقبال ومشاعر المحبّة، مؤكداً أنّ هذه المساعدات واجب في ظلّ ما تعرّضت له سورية من أزمات عديدة، ما يحتّم تقديم المزيد، وأنّه على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه لمساعدة الشعب العربي السوري، لافتاً إلى أنّ حكومة بلاده وجّهت بتخصيص مواد إغاثية فورية بكميات كبيرة، وهذا الحجم المتزايد حتّم تخصيص بواخر إضافة إلى الطائرات، كي تستوعب هذه الكميات الكبيرة التي ستصل تباعاً.

وأوضح السفير الباكستاني أنّ المساعدات المقدّمة هديّة وواجب تجاه سورية التي تعرّضت للزلزال الذي زاد من معاناتها، ومن الواجب في هذا الوقت على المجتمع الدولي والعالم بأسره أن يقوم بدوره الإنساني تجاه سورية، وأوضح السفير أختر أن رئيس وزراء باكستان وجّه بتخصيص صندوق خاص للإغاثة في سورية الشقيقة، ونظراً للحجم الكبير للتبرّعات والمعونات التي قدّمتها جمعيات حكومية وأهلية ومبادرات شعبية، قرّرت الحكومة الباكستانية تخصيص أربع بواخر لنقل هذه المساعدات إلى سورية.

وأشار السفير إلى أن هذه هي الباخرة الأولى وأنّ هناك سفينتين مبحرتين في الطريق، وسفينة أخرى تحضّر للمجيء، بالتزامن مع الطائرات التي وصلت والتي تستمرّ في القدوم محمّلة بأطنان كبيرة من المساعدات الإغاثية للمتضرّرين.

وقد سجّل وزير التربية الدكتور دارم طباع ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال كلمتين في سجل السفينة عبّرا من خلالهما عن الشكر للحكومة والشعب الباكستاني، ولفتا إلى أواصر الصداقة التي تربط البلدين، مؤكدين أهمية تطوير التعاون في شتى المجالات.

وقدّم عدد من الطلاب الذين كانوا في استقبال السفينة مقطوعاتٍ موسيقية ترحيبية بقدوم السفينة والوفد الصديق الضيف.

شارك في الاستقبال رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب وقائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة وضباط الجيش.

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