سورية تجدد دعمها للمبادرة الصينية للأمن العالمي

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم أن “سورية تجدد دعمها لمبادرة الأمن العالمي التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في العام 2022، وتؤكّد أن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لمثل هذه المبادرات البنّاءة على الصعيد العالمي نظراً للتحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم والتي تهدد الأمن والاستقرار بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم”.

وقالت الوزارة: “سورية اطلعت على الورقة المفاهيمية التي أصدرتها الصين مؤخراً بشأن مبادرة الأمن العالمي وتؤكد استعدادها للتعاون والتنسيق مع الصين بما يُسهم في تنفيذ الغايات النبيلة لهذه المبادرة لا سيما ما يتعلق بالمنطقة”

وأضافت الخارجية: “سورية عبّرت عن دعمها لمبادرات أخرى قدمتها القيادة الصينية على الصعيد الدولي بما في ذلك مبادرة “التنمية العالمية” ومبادرة “الحزام والطريق” وخاصة أن هذه المبادرات تنسجم وتتقاطع مع المبادئ التي تؤكد عليها سورية دائماً في سياستها الخارجية وفي مختلف المحافل الدولية والإقليمية”.