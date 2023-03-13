شللٌ في أكبر أربعة مطارات في ألمانيا بسبب الإضراب

13-مارس-2023

برلين-سانا

ألغيت مئات الرحلات الجوية اليوم في أكبر أربعة مطارات ألمانية بسبب الإضراب الذي أعلنته النقابات ويستمر 24 ساعة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مطار برلين الدولي أعلن عدم إقلاع أي رحلات اليوم، مؤكداً تأثر الرحلات القادمة إلى المطار أيضاً، واضطرّ المطار إلى إلغاء نحو مئتي رحلة جوية ما أثر في حركة 27 ألف مسافر.

من جهتها، أعلنت إدارة مطار هامبورغ أيضاً عدم إمكانية حركة إقلاع منتظمة للطائرات، وقالت: إنه من المرجّح أن يتسبّب الإضراب بإلغاء أو تأخير في وصول الرحلات القادمة، بعد أن تم إلغاء أكثر من 120 رحلة مغادرة و50 رحلة قادمة على الأقل، وفقاً لهيئة المطار.

وكانت نقابة فيردي العمالية دعت في وقت سابق إلى إضراب تحذيري في مطارات مدن برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر، اعتراضاً على الأجور وظروف العمل.

وتطالب فيردي العمالية بزيادة الأجور بنسب تفوق معدّلات التضخّم وزيادة الأجور عن العمل الإضافي والعمل الليلي وتحسين ظروف العمل.

يُذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي تتأثر فيها مطارات برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر بالإضراب، بسبب النزاع الحالي حول الأجور وظروف العمل.

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13-مارس-2023

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