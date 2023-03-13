شي جين بينغ: من الضروري الدفع قدماً بمبدأ (دولة واحدة ونظامين)

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ وجوب بذل جهود قوية للدفع قدماً بمبدأ “دولة واحدة ونظامين”، وبقضية إعادة التوحيد الوطني.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الختامية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني: “من الضروري التنفيذ الكامل والصادق والحازم لسياسة “دولة واحدة ونظامين”، التي يدير بموجبها أهالي هونغ كونغ شؤون منطقتهم، ويدير أهالي ماكاو شؤون ماكاو بدرجة عالية من الحكم الذاتي مع الالتزام بسيادة القانون في هاتين المنطقتين الإداريتين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين حياة السكان فيهما، والاندماج بشكل أفضل في التنمية الشاملة للبلاد”.

وأعرب شي عن التمسّك بمبدأ “صين واحدة” و”توافق عام 1992″ والعمل بنشاط على تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق والمعارضة الحازمة للتدخّل الخارجي والأنشطة الانفصالية لـ”تايوان”، والدفع بثبات لعملية إعادة التوحيد الوطني.

وشدّد الرئيس الصيني على أهمية وضع الشعب في المقام الأول في رحلة بناء الصين كدولة حديثة قوية في مختلف النواحي، ودفع إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية مع الحرص على أن تعود ثمار التحديث على جميع أبناء الشعب بشكل عادل، وتعزيز الرخاء للجميع.

وقال شي: يتعيّن على الصين العمل على تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التحوّل الصناعي والارتقاء به وتوسيع الاقتصاد وتعزيز القوة الاقتصادية والوطنية للبلاد.

ولفت الرئيس الصيني إلى الحاجة لاتباع نهج شامل للأمن القومي وتعزيزه بشكل كبير، وطالب ببذل جهود حثيثة لتعزيز عملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة على جميع الصعد، لتكون قادرة على حماية السيادة الوطنية للبلاد والأمن ومصالح التنمية فيها بشكل فعّال.

وفي الشأن الدولي، أكد شي حرص الصين على مواصلة بذل جهود ملموسة لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وقال: “سنسخّر أنفسنا لتحقيق السلام والتنمية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ونقف بثبات على الجانب الصحيح للتاريخ، ونمارس التعددية الحقيقية، وندعم القيم المشتركة للبشرية”.