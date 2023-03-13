مجلس الشعب يشارك في الدورة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين

شارك وفد من مجلس الشعب برئاسة ميساء صالح أمين سر المجلس في الدورة الـ146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، التي بدأت أعمالها في الـ11 من آذار الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة، وتستمر حتى الـ15 منه.

وتنعقد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع ومكافحة التعصب”، حيث يتضمّن برنامج عملها عدة اجتماعات للجمعية والمجلس الحاكم للاتحاد واللجان الدائمة، إلى جانب ورشات العمل والفعاليات المرافقة لهذه الدورة.

وأكّد رئيس وأعضاء وفد مجلس الشعب المشارك خلال الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية المشاركة بالاتحاد ضرورة توحيد الجهود من الاتحادات والمجالس البرلمانية العربية والآسيوية والإسلامية، للدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك الوفد أيضاً في اجتماعي مكتب ومنتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، وتقدّم الوفد بمداخلة حول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

ويضمّ الوفد إلى جانب صالح أعضاء المجلس محمد مناف العقاد ونضال عمار وربا ميرزا.

يُذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي “آي بي يو” هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلماناً عضواً و14 عضواً منتسباً.