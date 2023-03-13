مجلس طرطوس يوصي بثلاثة مليارات للوحدات الإدارية

طرطوس- محمد محمود

أقر مجلس محافظة طرطوس بدورته العادية الثانية للعام ٢٠٢٣ محضر لجنة الموازنة حيث تمت التوصية بتحديد مبالغ ثابتة للبلديات والوحدات الإدارية تصرف على المشاريع التي قدمتها هذه الوحدات بمجموع ثلاثة مليارات ليرة سورية بمتوسط ١٥٠ مليون لكل وحدة إدارية.

وتمت إضافة مواضيع ومشاريع طارئة مثل ترميم (جسر كرميا – الشيخ بدر) حيث أشار تقرير مديرية الخدمات الفنية إلى ضرورة المعالجة الفورية تفاديا لكلفة أكبر بكثير في حال التأخير.

وأوضح حسان ناعوس نائب رئيس المكتب التنفيذي رئيس لجنة الموازنة أن التريث بموضوع معين أو مشروع لبلدية لا يعني عدم الموافقة عليه لكن المعالجة تكون للأمور الطارئة والمستعجلة، والتي تخص الصحة العامة والسلامة، مؤكداً أن البلديات التي لم تحصل على أي مشروع العام الماضي حصلت عليه هذا العام.

في حين رأى بعض أعضاء المجلس أن مشروع توزيع الإعانة والمساهمة لهذه الدورة أتى منسجماً مع مؤشرات الإنفاق والاعتماد من حيث التسلسل في منحها هذه المرة خلافاً للمرة السابقة التي لم تراع التسلسل كما كان منسجماً مع قرارات المجالس المحلية كما أفاد أعضاء لجنة الموازنة المصغرة.

وبين عضو المجلس يونس حميدوش أن المطلوب من أعضاء المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدان والبلديات بيان الإجراءات التي قامت بها الوحدات الإدارية والعثرات التي تم تجاوزها.

وأشار حميدوش إلى أنه رغم اعتماد مؤشرات الإنفاق لكن تحديد مبلغ ثابت سوف يبقي الفارق الحاصل بين الوحدات الإدارية بعيد عن تحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة مقترحاً وضع أسس للاعتمادات القادمة تقلل من الفوارق وتحقق العدالة.

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