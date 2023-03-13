 واشنطن تتدخل لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي

تدخلت الإدارة الأميركية أمس الأحد بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بعدما أنذر إفلاس بنك “سيليكون فالي” بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق أوسع.

وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأميركية إنّ عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءاً من اليوم الاثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ.

واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قراراً للتيسير على البنوك والاقتراض منها في حالات الطوارئ.

وتحرّكت الجهات التنظيمية بسرعة أيضاً لإغلاق بنك “سيغنتشر” الذي يتخذ من نيويورك مقراً له والذي تعرض للضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.