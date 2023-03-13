39 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

13-مارس-2023

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم بلغ 39 هزة ضعيفة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.

وأضاف المركز: إنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و 16 هزة في البر التركي مابين 2.1 و4.8 درجات.

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13-مارس-2023

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