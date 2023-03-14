أهلي حلب يعاني من شح المباريات التحضيرية.. والمحترف الغاني يتماثل للشفاء

حلب- محمود جنيد

يواصلُ فريق أهلي حلب الأول لكرة القدم، استعداداته لمرحلة إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، بقيادة المدرّب حسين عفش الذي استلم دفة قيادة الفريق خلفاً لماهر بحري المستقيل عقب خسارة الأهلي مع تشرين في آخر مباريات مرحلة ذهاب الدوري.

ويحتلّ قطب الشهباء وممثلها الوحيد في دوري الدرجة الممتازة المركز الرابع على سلم ترتيب فرق الدوري برصيد خمس عشرة نقطة، وهو رصيد جبلة والجيش نفسه صاحبي المركزين الثاني والثالث، ويتخلف عنهما بفارق الأهداف، إذ سجّل أحد عشر هدفاً (خامس أقوى هجوم) واستقبلت شباكه ستة أهداف (رابع أقوى دفاع) مناصفة مع الفتوة.

وعانى الأهلي من عدة غيابات مؤثرة في صفوفه في مرحلة الذهاب، وهي المهاجم النيجيري أوكيكي أفولابي (هداف الفريق) الذي تمّ فسخ عقده بالتراضي، وصانع الألعاب الدولي محمد ريحانية، والجناح محمد كامل كواية (عقود احترافية خارجية)، والتحق مؤخراً اللاعب زكريا حنان بركب اللاعبين المغادرين لأسباب متعلقة بخدمة العلم.

وعوّضت الإدارة الأهلاوية تلك الغيابات بالتعاقد مع المهاجم السنغالي بابا سال والمدافع ابن النادي إبراهيم الزين، والأخير كان إسعافياً نظراً للحالة الصحية الطارئة لقلب الدفاع الغاني جوزيف أدجي الذي اشتبه بتعرّضه لمرض عضال قد يغيبه عن صفوف الفريق.

عضو مجلس إدارة الأهلي أيمن حزام كشف لـ”البعث” أن الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجريت للمحترف الغاني أدجي جاءت نتائجها مطمئنة، واللاعب تماثل للشفاء وعاد للانخراط مع المجموعة في التدريبات.

وحول وضع الفريق بشكل العام، أوضح حزام أن التزام اللاعبين ممتاز، والأمور تسير بصورة جيدة ضمن الخطة الموضوعة من قبل المدرّب، والتي تعترضها مشكلة عدم توفر المباريات التحضيرية الودية، إذ ألغيت المباراة التي كانت مقرّرة اليوم مع الطليعة في حماة بسبب اعتذار الفريق المضيف.

وبيّن حزام أن اللاعبين قبضوا دفعة من المستحقات الشهرية، وسيتمّ صرف دفعة أخرى قبل انطلاق إياب الدوري من خلال مصادر مختلفة، مع قيمة التنازل عن اللاعب عبد الوهاب الحموي بعد دفع باقي المبلغ المطلوب للتنازل عنه.

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