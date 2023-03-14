أول محامي روبوت مهدد بالسجن لمزاولته المهنة دون ترخيص

أول محامي روبوت مهدد بالسجن لمزاولته المهنة دون ترخيص

يواجه أول محام روبوت في العالم الحبس إذ تم اتهامه في دعوى قضائية بمزاولة مهنة المحاماة “دون ترخيص”.

الروبوت التابع لشركة DoNotPay Inc يواجه دعوى قضائية من شركة محاماة أمريكية في شيكاغو تتهمه بممارسة القانون دون ترخيص وبشكل سيئ.

يُذكر أنه تم إنشاء الروبوت المحامي عام 2015 بهدف التركيز على مهام مثل مكافحة مخالفات المرور قبل التوسع ليشمل بعض الخدمات القانونية لمساعدة العملاء دون الحاجة للتعامل مع محام.

وأثار المحامي الروبوت جدلا كبيرا إذ يُزعم بأن الشركة المصنعة تلقت تهديدات من مجموعة من المدعين العامين، وبناء عليه تم تأجيل مشاركة الروبوت في محاكمة بخصوص مخالفات المرور.

وحاليا يواجه المحامي الروبوت دعوى تقضي بانتهاكه قانون كاليفورنيا بالانخراط في “ممارسة القانون دون تصريح” بينما لا يزال موقع الشركة يتيح إمكانية استخدام خدماته إذ لم تصدر المحكمة قرارها بعد.

11 total views